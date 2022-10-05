Виртуальная транспортная карта начала работать в Нижегородской области | 360°

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Виртуальная транспортная карта начала работать в Нижегородской области

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Жители Нижегородской области могут пользоваться виртуальной картой для оплаты проезда в общественном транспорте, начиная с 5 октября. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Карта доступна в мобильном приложении «Ситикард» для Android-смартфонов с модулем NFC. Для оплаты проезда виртуальной картой ее необходимо пополнить, оплатив выбранный тариф.

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Нижегородская область стала первым регионом, где появились виртуальные транспортные карты, поддерживающие все тарифы.

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