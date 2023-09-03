03 сентября 2023, 11:42
Виновного в смертельном ДТП в Хорошево-Мневниках водителя задержала полиция
Спровоцировавшего в Москве смертельное ДТП водителя задержали полицейские
Водителя, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом в Москве, задержали правоохранители. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ночью 3 сентября на Звенигородском шоссе пьяный мужчина за рулем BMW X5 врезался в попутно ехавший Daewoo Matiz, от полученных травм водитель Matiz умер на месте происшествия.
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Тридцатилетний виновник аварии подпал под статью о нарушении водителем правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
«Злоумышленник задержан, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа», — заключили в прокуратуре.
Ранее авария со смертельным исходом произошла под Первомайском. Там легковой автомобиль ВАЗ 2114 наехал на препятствие, в результате чего погиб 48-летний мужчина.
ДТП
Москва 2023
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