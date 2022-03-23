Vietnam Airlines заявила о приостановке полетов в Россию

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines решила приостановить полеты в Россию. Речь идет о рейсах Ханой — Москва и Москва — Ханой. Перевозчик объяснил это необходимостью пересмотреть процедуры, которые связаны со страхованием самолетов.

Самолеты перестанут летать с 25 марта и до особого распоряжения, об этом сообщило вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

Авиакомпания выпустила специальное заявление, в котором выразило сожаление из-за форс-мажорных обстоятельств. Она предложила пассажирам, купившим билеты вернуть деньги или перенести путешествие на период, когда полеты возобновятся.

Vietnam Airlines подчеркнула, что делает все для быстрейшего восстановления авиасообщения между Россией и Вьетнамом.

Vietnam Airlines — одна из тех немногих авиакомпаний, которая летала в Россию. Рейсы в Москву она возобновила два месяца назад после двухлетнего перерыва из-за эпидемии коронавируса.