Видеорегистратор не поможет. Автоэксперт предупредил о новом виде подстав

Мошенники на дорогах научились устраивать подставы с торможением без включения стоп-сигналов. В этом случае не поможет даже видеорегистратор, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

Внезапное торможение перед автомобилем жертвы попадет на видео. Однако с использованием стояночного тормоза стоп-сигналы не загораются. Из-за этого водитель, которого хотят обмануть, не успевает вовремя среагировать, а потом не может доказать факт преступления.

Использование стояночного тормоза не так эффективно, как штатного, однако на небольшой скорости может спровоцировать аварию. Обычно в таких аферах используют либо старые, либо дешевые автомобили, так как в современных авто с электронно-управляемым стояночным тормозом он блокируется при попытке включения на ходу.

«Если автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — посоветовал автоэксперт.