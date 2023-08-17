Транспорт 17 августа 2023, 13:26 Вхождение трех самолетов в воздушное пространство Финляндии и Эстонии подтвердили Росавиация подтвердила пролет трех самолетов над Финляндией и Эстонией РИА «Новости»

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Самолеты авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» из-за грозы вынужденно пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии по согласованию с аэронавигационными службами стран. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве напомнили, что все три воздушных судна летели над нейтральными водами в Калининград и из него, когда столкнулись со сложными погодными условиями.

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Единая система организации воздушного движения России связалась с аэронавигационными службами Финляндии и Эстонии для получения разрешения на пролет в их воздушном пространстве.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — указали в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что со своей стороны готовы обеспечить безопасный пролет иностранных самолетов в воздушном пространстве России в случае необходимости, основываясь на принципах взаимопомощи в вопросе безопасности полетов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Финляндия и Эстония пропустили в свое воздушное пространство российские пассажирские самолеты из-за сильной грозы над Финским заливом. Непогода закрыла воздушный коридор в Калининград.