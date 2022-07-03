Вход в вестибюль станции МЖД «Каланчевская» открыли в Москве

Вход в подэстакадный вестибюль со стороны Комсомольской площади открылся на станции Каланчевская в Москве. Этот павильон обеспечивает безопасный и комфортный проход на платформу.

Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, вестибюль оборудован двумя эскалаторами и лифтом. Здесь есть касса с заниженным окном, установлены турникеты и современная динамическая навигация.

С открытием вестибюля временный пешеходный мост демонтируют. Сейчас на участке «Каланчевская — Курский вокзал» продолжают реконструкцию инфраструктуры. Практически завершена надвижка трех арочных конструкций Каланчевского путепровода и подготовка земляного полотна для третьего главного пути, движение по которому откроют летом.

«Запуск третьего главного пути позволит уйти от реверсивного движения на участке и увеличить количество поездов на МЦД-2. Предстоит установить еще три арки путепровода и уложить два главных пути для МЦД-4. Так как строительство ведется в условиях плотной городской застройки, одновременно выполняется комплекс шумозащитных мероприятий, в числе которых укладка виброизолирующих матов и установка шумозащитных экранов», — сообщил начальник МЖД Валерий Танаев.

Кроме того, на Каланчевской проведены железобетонные работы по строительству второй платформы, где ведется монтаж навеса. Параллельно строится вторая часть вестибюля со стороны улицы Каланчевская. Общая площадь вестибюля составит около 2,5 тысячи квадратных метров.Вестибюль будет выполнять, в том числе транзитную функцию.