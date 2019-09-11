Вход в московскую подземку по системе распознавания лиц могут ввести к концу 2020 года
Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к концу 2020 года в столице могут запустить проектный пилот входа в подземку по системе распознавания лиц. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ликсутов признал, что за подобными системами будущее, однако для реализации этого проекта потребуется много времени. Важно продумать множество деталей и нюансов.
ИА Nation News обратило внимание на слова чиновника о необходимости провести эксперимент, чтобы испытать систему на станциях с небольшой проходимостью и не в час-пик.
«Если это заработает в метро, то с высокой долей вероятности заработает на всех видах транспорта», — подытожил глава департамента.