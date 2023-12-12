Транспорт 12 декабря 2023, 15:47 Вход на станцию метро «Генерала Тюленева» в Москве украсит панно с портретом военачальника Станцию метро Москвы «Генерала Тюленева» украсит панно с портретом военачальника Сайт мэра и правительства Москвы

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В вестибюле строящейся станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии московского метрополитена кассовую зону над эскалаторами украсит декоративное панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева. Его разместят на стеклянной стене, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Панно выполнят из перфорированного алюминиевого листа и закрепят на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции», — рассказал он.

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Бочкарев добавил, что готовность станции составляет 68%. Специалисты уложили гранитный пол и начали монтаж инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Одна из стен будет серого цвета, а другая — ярких оранжевых тонов, колонны отделают темным.

Строительство началось в 2019 году. Станция «Генерала Тюленева» будет частью новой Троицкой линии метро. Ее откроют в районе Теплый Стан, на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева.