Вход на петербургскую станцию «Проспект Просвещения» ограничат до конца лета

В Санкт-Петербурге с 1 июля по 31 августа будет ограничен вход в вестибюль станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

По данным издания, вход ограничат по рабочим дням с 7:45 до 8:45 из-за капитального ремонта эскалатора. При необходимости временной интервал могут скорректировать. Пассажиров попросили учитывать это при планировании маршрутов поездок.