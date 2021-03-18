Въезд на Крестовский остров вновь закроют в Санкт-Петербурге из-за футбола

Въезд на Крестовский остров вновь закроют в Санкт-Петербурге в июне. Речь идет о периоде проведения в городе матчей чемпионата Европы по футболу, написало ИА «Невские новости».

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства Петербурга говорится, что жители Крестовского и те, кто там работает, смогут бесплатно получить специальный пропуск. Документ будет выдаваться в отделениях МФЦ. Срок его действия продлится с 12 июня по 2 июля этого года.

Также беспрепятственно проехать на остров смогут служебные автомобили полиции, спасателей и кареты скорой помощи.