Транспорт 08 января 2023, 12:16 Въезд автомобилям на Крымский мост 10 января закроют из-за ремонта Минтранс: автомобильную часть Крымского моста полностью закроют на ремонт 10 января РИА «Новости»

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Автомобильную часть Крымского моста закроют на ремонт 10 января. Проезд машин по ней приостановят на время работ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 04:00 до 16:00 по московскому времени автодорожную часть Крымского моста полностью закроют», — уточнили в ведомстве.

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Минтранс рекомендовал водителям заранее планировать маршруты своих поездок и следить за обновлением информации о проезде по мосту.

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Ремонтные работы автомобильной части моста начались в декабре. До марта 2023 года власти ограничили движение больших грузовых автомобилей, пока что по нему проезжают только легковые машины.

Крымский мост активно восстанавливают после теракта, который произошел в октябре 2022 года. Взорвалась движущаяся машина, после чего вспыхнули топливные цистерны грузового поезда, который следовал параллельно. В итоге пострадали железнодорожная и автомобильная части сооружения.

Росавтодор сообщал, что полностью работы на автомобильной части моста завершат в марте.