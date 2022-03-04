Вестибюль станция метро «Новослободская» открыли после реставрации в Москве

В Москве после капитального ремонта и реставрации открыли вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии метро. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

В открытии принял участие мэр города Сергей Собянин. Он обратил внимание на то, что в ходе реставрации удалось восстановить максимально точно исторический облик «Новослободской».

На станции заменили эскалаторы, а пропускная мощность увеличилась на 30%. Градоначальник подчеркнул, что «станция запускается обновленная и будет служить десятки лет».