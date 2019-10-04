Верный друг спасателей. Раритетный пожарный мотоцикл восстановили в Раменском

В Раменском обнаружили памятник на свалке. Речь идет о раритетном пожарном мотоцикле, который теперь стал объектом культурного достояния.

Такие мотоциклы выпускали на заводе «УРАЛ». Эта спецтехника в свое время помогала спасателям оперативно бороться с огнем. Сейчас на вооружении — уже совсем другой транспорт. Однако в Раменском посчитали своим долгом увековечить память о советском мотоцикле. Его обнаружили на свалке металлолома и постарались воссоздать в первоначальном виде усилиями местных мастеров.

«Его при желании можно завести, там все рабочее. Когда мы его ремонтировали, все проверяли — и мотор заводили, и все-все. Час работы — и он поедет», — отметил начальник караула пожарной части Антон Кувшинов.

Антон сам занимался восстановлением мотоцикла. У него уже есть своя небольшая коллекция машин. Это его хобби, которым он увлекается вне работы. Раритетный мотоцикл раменский спасатель решил подарить своей пожарной части, поскольку она и оказала помощь его в воссоздании.