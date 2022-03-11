Венгерский завод Suzuki не будет выпускать автомобили для России

Автомобильный завод Suzuki временно прекратил производство автомобилей для России и Украины. Поставки запчастей также будут приостановлены, написало агентство Reuters.

Связано такое решение с нарушением логистических цепочек и дефицита полупроводников. К тому же в Венгрии сейчас наблюдается рост цен на электроэнергию, сообщило ИА НСН.

Ранее ввезенных в Россию машин хватит на два-три месяца. Российское представительство Suzuki продолжит работу в штатном режиме, отметили в компании.