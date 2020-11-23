Венесуэла открыла авиасообщение с Россией с 23 ноября

Открытие коммерческих рейсов из и в Россию запланировано на 23 ноября. Кроме того, пассажиры из Венесуэлы начиная с этой же даты смогут улететь в Боливию.

Эти два новых направления добавятся к уже открытым рейсам в Мексику, Доминикану, Иран, Панаму и Турцию.

Накануне об открытии прямого авиасообщения с Россией объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе прямого телеэфира. Он уточнил, что регулярные рейсы в Россию начнет выполнять авиакомпания Conviasa.

На сайте самого перевозчика в качестве конечного пункта уже появился московский аэропорт Шереметьево. Но доступных билетов на рейсы на ноябрь и декабрь пока нет.

Правительство России возобновило авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Это последние два направления, которые открылись после введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса.

Согласно постановлению Кабмина, рейсы по маршруту Москва — Аддис-Абеба будут выполняться три раза в неделю. Попасть на Сейшельские острова россияне могут два раза в неделю. Граждане двух государств, а также владельцы видов на жительство могут прилетать в Москву.