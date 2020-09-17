Велосипедный маршрут длиной 1150 км появится между Москвой и Петербургом

Из столицы стартовала исследовательская экспедиция, которая продлится 16 дней. За этот период организаторы произведут трассировку пути и привлекут к процессу локальные сообщества. Руководитель велоклуба «Яуза» Алексей Сидоров рассказал о перспективах этого проекта, пишет ИА НСН.

«Эта история, безусловно, не про спорт, а про туризм. Важно, что она подойдет для людей с любым уровнем физической подготовки. Они смогут проехать столько, сколько захотят. Но для того, чтобы преодолеть путь, необходима инфраструктура», — уточнил он.

По словам Сидорова, важны маркировка маршрута, навигация и обеспечение локаций для отдыха. Он добавил, что со временем при создании полноценных мест привала плохие погодные условия не будут преградой для путешествий.