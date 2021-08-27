Велосипедистам рассказали, за что их могут оштрафовать на дороге

Как выяснилось, для велосипедистов в правилах дорожного движения прописано большое количество ограничений. Об этом рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Например, запрещено кататься на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Держатся за руль велосипеда только одной рукой также запрещено. Кроме того, за нарушение правил велосипедистам грозит административная ответственность.

«Если велосипедист позволил себе сесть за руль двухколесного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, то согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от одной до 1,5 тысячи рублей», — рассказала эксперт агентству «Прайм».

Также нельзя перевозить на велосипеде детей до семи лет. Еще запрещены перевозки, если велосипед не оснащен для этого. Однако велосипедисты имеют право проезжать как по велодорожкам, так и по тротуарам и обочинам, хотя тут все зависит от возраста.