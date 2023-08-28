28 августа 2023, 16:38
Велопарковки появятся у трех станций МЦД-3 в Москве
Ликсутов: у станций МЦД-3 Ховрино, Грачевская и Вешняки поставят 12 велопарковок
У станций третьего московского центрального диаметра (МЦД-3): Ховрино, Грачевская и Вешняки, — установят 12 новых велопарковок. Они будут рассчитаны на 24 места для двухколесного транспорта или 48 самокатов. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
«Инфраструктура для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и современнее», — отметил он.
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Любители спортивного уличного транспорта смогут оставить там самокаты или велосипеды и быстро пересесть на наземное метро.
Всего в этом году планируют установить три тысячи таких парковок. Их разместят возле станций метро, МЦК, МЦД и у причалов.
Ранее жителям столицы сообщили, что велопарковки и станции проката уже обустроили у московских автовокзалов: Центральный, Северные и Южные ворота.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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