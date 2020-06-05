Вечерние и ночные автобусы вернутся в Петербург с 8 июня

«Метробусы» запустили в Северной столице для жителей города, которые поздно заканчивают работу и добираются домой на общественном транспорте.

Автобусы маршрутов № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М будут курсировать ежедневно с 22:00 до 1:00.

С 22:00 до 23:00, интервал движения «метробусов» составит около 10 минут, так как востребованность высокая в это время. После 23:00 — 10-20 минут.