Вечерние и ночные автобусы вернутся в Петербург с 8 июня
С 8 июня в Санкт-Петербурге начнут ходить вечерние и ночные автобусы. Маршруты «метробусов» повторяют линии городского метрополитена. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
«Метробусы» запустили в Северной столице для жителей города, которые поздно заканчивают работу и добираются домой на общественном транспорте.
Автобусы маршрутов № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М будут курсировать ежедневно с 22:00 до 1:00.
С 22:00 до 23:00, интервал движения «метробусов» составит около 10 минут, так как востребованность высокая в это время. После 23:00 — 10-20 минут.