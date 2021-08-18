Вечерние автобусы в Брянске стали перевозить больше пассажиров

В Брянске действуют вечерние автобусы. При этом в последнее время количество пассажиров по вечерам значительно возросло. Об этом сообщили«Брянские новости».

При этом около 22:00 количество пассажиров в троллейбусах остается довольно низким, в то время как автобусы переполнены.

Власти города планируют организовать проверку, чтобы понять, как отмена части маршруток могла сказаться на перевозках. После этого они проведут корректировку расписания. Кроме того, администрация города приобретет дополнительно 22 автобуса, передали Nation News.