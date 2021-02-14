ВЭБ.РФ подал иск к Utair на 208 млн

Российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала иск в суд на авиакомпанию Utair за долги почти на 208 миллионов рублей. Информацию указали в картотеке Арбитражного суда Москвы.

«Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала иск к авиакомпании Utair почти на 208 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Подробности иска в картотеке дел не раскрываются.

В 2020-м иск о взыскании с авиакомпании восьми миллионов рублей также подавало АО «Аэропорт Курган». Но в июне того же года заявление было отозвано, поскольку компания полностью погасила долг.

Ранее один из крупнейших кредиторов Utair — банк «Траст» — выставил на торги долги авиакомпании на 15,08 миллиарда рублей.

Utair столкнулась с финансовыми трудностями в 2019 году. Тогда авиакомпания задолжала банкам по кредитам около 30 миллиардов рублей. Руководство объясняло это подорожанием авиационного топлива. Спустя несколько лет банк «Россия» выкупил 5,9 миллиарда долга авиакомпании перед «Сбером» и 15 миллиардов рублей перед «Трастом».

Utair — четвертая по величине авиакомпания в России, ее обгоняют только группы «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». В 2019 году она перевезла более 7,7 миллиона туристов. Основные акционеры — компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область. ВЭБ.РФ — один из кредиторов Utair.