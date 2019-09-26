Варламов назвал недостатки теплого асфальта

Теплые дороги предложили строить в России Подробнее

Илья Варламов считает, что теплотрассы экономически нецелесообразно делать.

«Есть различные технологии, которые так или иначе позволяют подогревать дорогу, чтобы она была теплой и зимой не было обледенения. Обычно для этого прокладывается теплотрасса или коммуникации. Необходимо понимать, что это очень локальная история — дорог много и будет экономически нецелесообразно подогревать все трассы. Подобные истории эффективны на особенных участках, скажем, подъемах или мостах. Для массового применения такой способ не подходит, да и в других странах мира вы этого не найдете», — сказал блогер.

По его мнению, в масштабах России нереально реализовать идею. Варламов добавил, что специалисты пока не изобрели ничего лучше, чем реагенты на дорогах.