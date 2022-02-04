Вагоны с углем сошли с рельсов на Транссибирской магистрали

Грузовые вагоны сошли с рельсов на участке Транссибирской магистрали в Пермском крае. Никто не пострадал, но произошла задержка движения, заявили в пресс-центре Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, утром 4 февраля 2022 года на железнодорожном перегоне Чайковская — Григорьевская (участок Транссиба — прим. ред.) Свердловской железной дороги произошел сход восьми грузовых вагонов с углем. Пострадавших нет, возникла задержка в движении поездов», — процитировало сообщение ведомства агентство «Интерфакс».

В пресс-службе АО «Пермская пригородная компания» сообщили, что из-за аварии задержались две пригородные электрички, следовавшие по направлениям Балезино — Верещагино — Пермь-2 и Пермь-2 — Верещагино. Ремонтные работы будут продолжаться примерно три часа.

Также сегодня пресс-служба РЖД сообщила, что 18 вагонов товарного поезда сошли с рельсов на пути Чайковская — Григорьевская двухпутного электрифицированного участка Чайковская — Чепца.

Из-за этого происшествия задержались четыре пассажирских поезда дальнего следования и две пригородные электрички.