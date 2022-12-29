Транспорт 29 декабря 2022, 19:21 Вагоны петербургского метро оснастили USB-разъемами

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Поезд петербургского метрополитена «Балтиец» укомплектовали USB-разъемами по просьбе горожан, первый вагон уже вышел на линию. Об этом сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В каждом вагоне теперь доступно по восемь разъемов. Их можно использовать, в частности, для зарядки телефонов. Пока в метро курсирует только один такой состав, но все последующие также оснастят USB-разъемами.

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Напомним, поезда «Балтиец» представляют собой новое поколение так называемого умного транспорта. Кроме возможности зарядить телефон, в вагонах также оборудованы места для инвалидов и установлены большие современные жидкокристаллические экраны. К 2031 году петербургский метрополитен должен получить почти тысячу современных вагонов.

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