Вагоны грузового поезда сошли с железной дороги

«5 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда», — отметили в РЖД.

Пострадавших при инциденте нет. Тем не менее, возможна задержка пассажирских поездов № 7, № 8 и № 99: габарит обоих путей нарушился.