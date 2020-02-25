Вагоны грузового поезда сошли с железной дороги
На дальневосточной железной дороге в Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. На момент аварии состав перевозил уголь. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт РЖД.
«5 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда», — отметили в РЖД.
Пострадавших при инциденте нет. Тем не менее, возможна задержка пассажирских поездов № 7, № 8 и № 99: габарит обоих путей нарушился.