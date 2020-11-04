Новый сервис расскажет о загруженности вагонов метро

Новый информационный сервис, который позволяет узнавать о загруженности вагона, начал работу на станции метро «Проспект мира» Калужско-Рижской линии. На станции «Мичуринский проспект» скоро тоже запустится подобная услуга, но в другом техническом исполнении.

Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram, и в том, и в другом случае, данные о загруженности вагон будут транслироваться на основе сведений, полученных онлайн. Пассажирам так будет проще выбрать место посадки для соблюдения социальной дистанции. Власти на основании этой информации рассмотрят возможность ее масштабирования на другие наиболее загруженные станции.

«Сегодня мы запустили тест на станции „Проспект Мира“ Калужско-Рижской линии и будем его дорабатывать. Немного позднее на станции „Мичуринский проспект“ запустим второй, но уже в другом техническом исполнении», — говорится в сообщении Дептранса.

После выхода новой версии приложения «Метро Москвы» сведения о степени загрузки вагонов и времени прибытия появятся в смартфонах пассажиров. Свое мнение о пилотных проектах можно сообщить в боте: @to_deptrans_bot.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко среди мест, где можно «незаметно» подхватить коронавирус, назвал метро.