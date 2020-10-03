В столичном метро открыли участок Арбатско-Покровской линии

В московском метрополитене открыли участок «Молодежная» — «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии.

«Участок „Молодежная“ — „Парк Победы“ открыт», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

Также уточняется, что на сегодняшний день все станции Арбатско-Покровской линии работают в штатном режиме.

Участок синей ветки метрополитена от станции «Молодежная» до «Парка Победы» был ранее закрыт в связи со строительством Большой кольцевой линии столичной подземки.

В конце сентября стало известно, что оплата проезда банковской картой теперь будет проводиться в столичном метро по новой схеме. Деньги за поездки будут списывать со счета не сразу, а только на следующие сутки. При этом изменения не коснутся пассажиров, пользующихся картами «Мир» и UnionPay. У них стоимость поездок будет списываться сразу же.