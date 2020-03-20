В РЖД планируют изменить тарифы на перевозки грузов

Предложение готовится на фоне усугубленного коронавирусом спада погрузки ОАО РЖД. Новую модель предлагается ввести с 2026 года. Она будет строиться на индивидуальных тарифах для конкретных маршрутов и грузов. Таким образом, разрыв между тарифными классами в ней должен сократиться.

Появится возможность введения инвестиционных тарифов и обязательств ship-or-pay, которые гарантируют, что стройка для конкретного бенефициара будет им оплачена.

Однако отношение на рынке настороженное. Специалисты опасаются, что при таком индивидуальном подходе может появиться непрозрачность. Аналитики отмечают, что, перед тем как давать старт тарифной реформе, государство должно определиться, какие отрасли и как должно поддерживать РЖД. Кроме того, аналитики задаются вопросом, следует ли монополии в принципе ориентироваться на прибыль, а не исполнять сервисную функцию.

В феврале РЖД представили инновационный вагон. Теперь пассажирам, которые любят путешествовать поездом из Владивостока в Москву, в дороге будет приятнее, ведь в новых вагонах есть душ, USB-порты и розетки, которых так часто не хватает.