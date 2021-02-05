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    05 февраля 2021, 05:51

    В розыске водителей-должников задействуют городские камеры наблюдения

    Валерия Шафирко

    Судебные приставы используют уличные камеры наблюдения для розыска автомобилей водителей, которые накопили много штрафов за нарушения правил дорожного движения.

    «Местонахождение транспортного средства может быть отслежено посредством средств фото- и видеофиксации, а также региональных информационных систем правоохранительной направленности (сегменты аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“)», — рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

    С помощью этого метода можно отследить маршруты перемещения авто водителя-должника, место его парковки в случае, когда городские камеры установлены у торговых центров или вокзалов.

    Приставы также проводят совместные рейды с ГИБДД по установлению местонахождения автотранспортных должников. Это делается на постоянной основе и в круглосуточном режиме.

    В ФССП сообщили, что только в столице по итогам прошлого года в результате таких рейдов установлено больше 1,2 тысяч машин должников, свыше 300 из которых остановлены и помещены на стоянку в ночное время.

    Некоторые правонарушители, как отметили в службе, сознательно не оплачивают штрафы, пытаясь таким образом уйти от возложенной на них обязанности. Судебные приставы-исполнители в этом случае применяют меры принудительного характера, прежде всего по аресту машин водителей-должников.

    Водителей предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью или для объезда препятствий. Инициативу не одобрили в правительстве, так как региональные власти уже имеют право решать, кто может ехать по таким участкам дорог. Сейчас столичным автомобилистам за выезд на выделенку приходится платить штраф 1,5 тысячи рублей. В Петербурге установлена сумма в два раза больше — три тысячи рублей.

    При этом автомобилисты могут выезжать на выделенную полосу для объезда препятствия. В этом случае камера фиксирует, что на основной полосе была помеха. За такой проезд штрафы водителям не приходят.