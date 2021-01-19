В России задумались о создании новых авиакомпаний-лоукостеров

Новые авиакомпании-лоукостеры планируется создать в России. Базироваться они могут в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда.

Этот вопрос поручил проработать бывший первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в крупнейших авиакомпаниях и Росавиации. При этом по словам одного из них, изначально это было поручение министра транспорта Виталия Савельева.

Авиаперевозчики в среду, 20 января, выступят с докладами на совещании в Росавиации, на которое также пригласили Сбербанк.

По словам экспертов, уже многие авиакомпании в России работают по лоукост-модели. Поэтому, по их мнению, нужно заниматься не созданием новых, а формированием благоприятных условий для уже существующих.

В ноябре прошлого года стало известно, что многие российские авиационные компании планируют создать свои лоукостеры. Сегмент низкобюджетных перевозок заинтересовал их из-за пандемии.

Низкобюджетная авиакомпания, лоукостер, дискаунтер — это авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг. Родина концепции «лоу-кост» — США. Именно из Штатов в начале 1990-х годов она распространилась в Европе и в дальнейшем во многих странах мира.