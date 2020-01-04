В России введут обязательную фотофиксацию техосмотра автомобилей

Летом 2020 года в России начнут фотофиксацию техосмотра автомобилей. Закон вступит в силу в июне текущего года. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.

Согласно нововведениям, диагностические карты также теперь будут оформлять в электронном виде. Они будут заверены электронной подписью технического эксперта.

Как сказано в сопроводительных документах к закону, новая мера поможет в борьбе с массовым оформлением диагностических карт без реального техосмотра. Контролировать все этапы, связанные с диагностикой транспортных средств, будет МВД.

Ранее сообщалось, что владельцы ретроавтомобилей получат льготы на страхование и смогут проходить техосмотр по старым правилам. Кроме того, их освободят от уплаты транспортного налога. Такие послабления связаны с транспортировкой и эксплуатацией старых автомобилей, с которыми сталкиваются их владельцы. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.