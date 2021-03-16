Механизм формирования цен на топливо изменится в России с 1 мая

Начиная с 1 мая в России будут по-новому формировать стоимость бензина и дизельного топлива. Механизм установки цен скорректирует правительство, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер провел совещание я с представителями федеральных ведомств и нефтегазовых компаний. Он обсудил с участниками встречи ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также затронул вопрос работы демпферного механизма. По словам Новака, механизм важен для рынка, так как он помогает сохранить достаточную доходность розницы и удерживать рост цен в рамках инфляции.

«Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», — привели слова вице-премьера на сайте правительства.

Новак отметил, что сейчас Минфин занимается подготовкой необходимого законопроекта. Ожидается, что механизм начнет работать с 1 мая 2021 года. С его помощью планируется сохранить стабильность стоимости топлива на АЗС и маржинальность в рознице.