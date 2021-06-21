В России предложили смягчить перечень запрещенных неисправностей автотранспорта

Минэкономики дало отрицательное заключение оценки проекта МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водители могут быть оштрафованы прямо на дороге. Об этом сообщил «Коммерсант».

Минэкономики назвало «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар.

По мнению министерства, эти поломки не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам». Список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения, указывают в Минэкономики.

По информации издания, ГИБДД изучает заключение и готова доработать свой перечень.

Ассоциация «Росасфальт» предложила МВД, Госдуме и Минтрансу ужесточить правила применения шипованных шин. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с «360» отметил, что поддерживает инициативу, но ее должны принимать на региональном уровне.