В России появился новый способ покупки и продажи подержанных авто

С 1 мая начал действовать новый способ покупки и продажи подержанных автомобилей. Теперь россияне могут сделать это через портал Госуслуг. Сведения о смене собственника отправятся в ГИБДД в автоматическом порядке.

Как сообщила «Российская газета», договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля.

Чтобы продать машину, нужно будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о его регистрации, полис ОСАГО на имя старого владельца. Также необходимо будет подать на портале заявление.

К тому же продавцу нужно будет определиться, будет ли он оставлять себе госномер.

По сравнению с 2020 годом (161 штука) объем продаж люксовых машин с пробегом в марте 2021 года в России вырос на 24% и достиг 200 машин. Лидером продаж стал Mercedes-Benz Maybach. На его долю пришлась треть всех покупок, 67 автомобилей. Второе место по популярности занимают подержанные автомобили марки Bentley. Они были перепроданы 52 раза, это 26% от общего числа люксовых иномарок. Третью строчку рейтинга занял бренд Maserati (31 штука).