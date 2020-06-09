В России нашли замену Sukhoi Superjet 100

В Совете Федерации предложили заменить российский самолет Sukhoi Superjet 100 на Ту-334. Причиной этого стали проблемы с производством и использованием в России SSJ-100.

Как пишет ТАСС со ссылкой на письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина, с предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор призвал возобновить производство Ту-334 и посетовал, что низкий клиренс (дорожный просвет — прим. ред.) самолетов SSJ-100 не позволяет использовать их в некоторых российских аэропортах. Также Кутепов обратил внимание на то, что доля иностранных комплектующих самолета — 68%, а это создает серьезные проблемы для локализации производства.

«Предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство», — пишет сенатор.

А вот возобновить выпуск Ту-334, прошедших все стадии испытаний, можно — и достаточно быстро.