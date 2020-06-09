В России нашли замену Sukhoi Superjet 100
Как пишет ТАСС со ссылкой на письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина, с предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Сенатор призвал возобновить производство Ту-334 и посетовал, что низкий клиренс (дорожный просвет — прим. ред.) самолетов SSJ-100 не позволяет использовать их в некоторых российских аэропортах. Также Кутепов обратил внимание на то, что доля иностранных комплектующих самолета — 68%, а это создает серьезные проблемы для локализации производства.
«Предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство», — пишет сенатор.
А вот возобновить выпуск Ту-334, прошедших все стадии испытаний, можно — и достаточно быстро.