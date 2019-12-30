    30 декабря 2019, 05:30

    В России начались проверки автомобильного импорта — СМИ

    Валерия Шафирко

    Росаккредитация частично либо полностью приостановила аккредитацию у нескольких лабораторий, выдававших свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) для подержанных иномарок, а также для переоборудования автомобилей. Об этом сообщила газета «Известия».

    В Федеральной службе по аккредитации, которая занимается контролем работы органов по сертификации, испытательных лабораторий и т. д., сообщили, что проверки прошли по поручению правительства.

    На сегодняшний день проверка проводилась только по техэкспертизе прицепов и полуприцепов для грузового транспорта. Однако в перспективе такие проверки могут пройти также по выдаче СБКТС и для легковых иномарок.

    При этом эксперты опасаются вероятных отзывов СБКТС. По их мнению, это может спровоцировать аннулирование регистрации автотранспорта в ГИБДД. Однако именно против этого сейчас выступают Росаккредитация и сами полицейские.

    СБКТС — это документ, который выдается в случае единичного ввоза автомобилей. Их выдают только после инструментальной проверки безопасности автомобилей, а также сверки соответствия законодательству России в специальных техлабораториях, в которых имеется необходимое оборудование и есть штат специалистов. Именно их и проверяла служба, уточняется в материале.