В Федеральной службе по аккредитации, которая занимается контролем работы органов по сертификации, испытательных лабораторий и т. д., сообщили, что проверки прошли по поручению правительства.

На сегодняшний день проверка проводилась только по техэкспертизе прицепов и полуприцепов для грузового транспорта. Однако в перспективе такие проверки могут пройти также по выдаче СБКТС и для легковых иномарок.

При этом эксперты опасаются вероятных отзывов СБКТС. По их мнению, это может спровоцировать аннулирование регистрации автотранспорта в ГИБДД. Однако именно против этого сейчас выступают Росаккредитация и сами полицейские.

СБКТС — это документ, который выдается в случае единичного ввоза автомобилей. Их выдают только после инструментальной проверки безопасности автомобилей, а также сверки соответствия законодательству России в специальных техлабораториях, в которых имеется необходимое оборудование и есть штат специалистов. Именно их и проверяла служба, уточняется в материале.