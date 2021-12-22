Москвичам рассказали о ценах на такси в предновогодние дни

Цены на такси для жителей Москвы в предновогодние праздники могут вырасти. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали представители рынка и эксперты отрасли.

В сервисе по вызову машины сообщили, что на формирование стоимости поездки влияют факторы загруженности дорог, продолжительности поездки и количества машин на линии. Все эти данные собирают алгоритмы, которые рассчитывают итоговую цену.

В последние дни декабря цены могут вырасти из-за высокой загруженности дорог и повышенного спроса. Также повышение стоимости поездки ожидается во второй половине дня 31 декабря и в новогоднюю ночь, когда многие начнут ездить по гостям, клубам и другим местам отдыха.

Не согласился с таким мнением председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Он напомнил, что в новогоднюю ночь повышения цен на такси в Москве не будет. Столичное правительство отменило плату за метро и автобусы до самого утра. Поэтому часть пассажиров пересядут на общественный транспорт.

После новогодних праздников цены на поездки в «Яндекс-такси» для москвичей увеличатся. Сервис анонсировал повышение стоимости на один-два рубля за минуту еще в середине декабря. Там пояснили, что это первое повышение с 2018 года.