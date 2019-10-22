«Идем хорошими темпами». В Подмосковье подвели итоги ремонта дорог
Безопасные и качественные
В 2019-м в Подмосковье поставили задачу: отремонтировать 2469 километров дорог. Сейчас на региональных участках все работы завершены. Однако на муниципальном уровне есть недоработки, которые следует оперативно устранить. Работы завершат до наступления холодов, 31 октября.
«Мы идем хорошим темпами, и я очень надеюсь, что каждый год наши жители видят изменения на региональных и муниципальных дорогах», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
Несмотря на недочеты, есть в регионе муниципалитеты-лидеры, которые справились с ремонтом быстрее всех. Это Кашира, Химки, Дмитровский, Домодедово и Ленинский. А вот окончания работ ждут только от Зарайска — там необходимо доделать дорогу в деревне Прудки.
Отремонтировали в этом году и дороги, ведущие к садовым товариществам (СНТ). Сейчас работы выполнены на 73%. Новым качеством могут порадовать 47 километров дорог. До 5 ноября отремонтируют еще 18 километров. До конца план еще не выполнили в Истре, Наро-Фоминске, Можайске и других округах.
Одна из чувствительных тем региона — ремонт тротуаров. И запланированные на этот год работы уже завершены. В порядок привели 600 тротуаров, их протяженность — 348 километров. Особенно тщательно ремонт проводят на местах, где наезжают на пешеходов, в населенных пунктах, у остановок, социальных объектов и станций Московских центральных диаметров (МЦД). И начиная с этого года тротуары строят шириной не менее 1,5 метра.
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Сейчас у глав муниципалитетов одна задача — завершить программу ремонта. Для этого необходимо устранить недочеты, проверить качество дорог. А после этого можно формировать план на 2020 год. Кстати, поможет в этом вопросе портал «Добродел», где традиционно провели голосование. На план ремонта повлияли больше 50 тысяч жителей Подмосковья.
Меньше смертей — больше жизней
Строительство тротуаров и ремонт дорог напрямую влияют на снижение количества смертей на дорогах. И в этом вопросе Подмосковье идет семимильными шагами. Сегодня регион — лидер по абсолютному снижению смертности от ДТП среди субъектов Российской Федерации. И если шесть лет назад, в 2013-м, на дорогах погибло 1585 человек, в прошлом году — 938. За девять месяцев 2019-го удалось снизить число умерших на 20%. У Подмосковья есть все шансы занять в этот раз 24 место.
«Вы знаете, что мы начинали с очень низкой базы. В 2013 году в Московской области на дорогах погибло 1585 человек. За эти годы мы сделали заметные изменения, инвестиции. И в этом году должны с 55 места переместиться на 24. Идем хорошими темпами по снижению смертности», — добавил Андрей Воробьев.
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Кстати, Московская область активно участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Его цели — разгрузить трассы федерального и регионального значения, повысить их качество, уменьшить количество погибших в результате аварий.