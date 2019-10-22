«Идем хорошими темпами». В Подмосковье подвели итоги ремонта дорог

В Московской области подвели итоги ремонта дорог. Через регион в столицу едут со всех уголков страны. Поэтому развитие дорожной сети — одна из стратегических задач. О результатах за этот год расскажет «360».

Безопасные и качественные

В 2019-м в Подмосковье поставили задачу: отремонтировать 2469 километров дорог. Сейчас на региональных участках все работы завершены. Однако на муниципальном уровне есть недоработки, которые следует оперативно устранить. Работы завершат до наступления холодов, 31 октября.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

«Мы идем хорошим темпами, и я очень надеюсь, что каждый год наши жители видят изменения на региональных и муниципальных дорогах», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Несмотря на недочеты, есть в регионе муниципалитеты-лидеры, которые справились с ремонтом быстрее всех. Это Кашира, Химки, Дмитровский, Домодедово и Ленинский. А вот окончания работ ждут только от Зарайска — там необходимо доделать дорогу в деревне Прудки.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Отремонтировали в этом году и дороги, ведущие к садовым товариществам (СНТ). Сейчас работы выполнены на 73%. Новым качеством могут порадовать 47 километров дорог. До 5 ноября отремонтируют еще 18 километров. До конца план еще не выполнили в Истре, Наро-Фоминске, Можайске и других округах.

Одна из чувствительных тем региона — ремонт тротуаров. И запланированные на этот год работы уже завершены. В порядок привели 600 тротуаров, их протяженность — 348 километров. Особенно тщательно ремонт проводят на местах, где наезжают на пешеходов, в населенных пунктах, у остановок, социальных объектов и станций Московских центральных диаметров (МЦД). И начиная с этого года тротуары строят шириной не менее 1,5 метра.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Сейчас у глав муниципалитетов одна задача — завершить программу ремонта. Для этого необходимо устранить недочеты, проверить качество дорог. А после этого можно формировать план на 2020 год. Кстати, поможет в этом вопросе портал «Добродел», где традиционно провели голосование. На план ремонта повлияли больше 50 тысяч жителей Подмосковья.

Меньше смертей — больше жизней

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Строительство тротуаров и ремонт дорог напрямую влияют на снижение количества смертей на дорогах. И в этом вопросе Подмосковье идет семимильными шагами. Сегодня регион — лидер по абсолютному снижению смертности от ДТП среди субъектов Российской Федерации. И если шесть лет назад, в 2013-м, на дорогах погибло 1585 человек, в прошлом году — 938. За девять месяцев 2019-го удалось снизить число умерших на 20%. У Подмосковья есть все шансы занять в этот раз 24 место.

«Вы знаете, что мы начинали с очень низкой базы. В 2013 году в Московской области на дорогах погибло 1585 человек. За эти годы мы сделали заметные изменения, инвестиции. И в этом году должны с 55 места переместиться на 24. Идем хорошими темпами по снижению смертности», — добавил Андрей Воробьев.

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Кстати, Московская область активно участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Его цели — разгрузить трассы федерального и регионального значения, повысить их качество, уменьшить количество погибших в результате аварий.