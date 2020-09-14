В ПДД хотят вписать электросамокаты и новые правила тонировки

Электросамокаты

В Правила дорожного движения хотят вписать средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним отнесут электросамокаты, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное.

На СИМ разрешат ездить по правому краю проезжей части или обочине при условии, что у транспортного средства есть тормоза, фонарь и катафоты. При движении по тротуарам на электросамокатах можно будет разгоняться до 20 километров в час.

Тонировка и аптечка

Источник фото: РИА «Новости»

Если сейчас по ГОСТу 1988 года ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные стекла не менее 70%, то в новой редакции ПДД предлагают сделать лимит для ветрового стекла 70%, а тонировку остальных не нормировать.

Также в машине можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, без ссылки на конкретный ГОСТ.

Лимит скорости

Источник фото: РИА «Новости»

Для маршрутных автобусов предлагается ввести лимит максимальной скорости 70 километров в час (сейчас все автобусы могут разгоняться за городом до 90 километров в час). Действующий лимит оставят автобусам, которые перевозят только сидячих пассажиров и оборудованы ремнями безопасности в салоне.

Вводится знак «Движение автобусов запрещено».

Парковка в городе

Планируется запретить остановку и стоянку на островках безопасности — разметке, разделяющей транспортные потоки. Зона действие знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Сейчас из парковочных карманов, расположенных после знака, машины иногда эвакуируют.

Действие знака «Стоянка запрещена» не будет ограничено длиной сплошной желтой линии — парковаться запретят до следующего перекрестка или конца населенного пункта.