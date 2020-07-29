В отдых на машине. Чек-лист для автолюбителей при путешествии

Первое, что необходимо сделать — это подготовить транспорт к дальней поездке. По словам автоэксперта Петра Шкуматова, можно просто доехать до ближайшего сервиса и пройти диагностику.

«Пусть машину поднимут на подъемнике, посмотрят состояние тормозов, дисков, колодки», — пояснил он.

Автоэксперт отметил, что если путешествие намечается в цивилизованную область, по нормальной дороге и с инфраструктурой, то достаточно иметь при себе совершенно стандартный набор автомобилиста. В том числе набор инструментов и гаечных ключей.

«И симку второго оператора, чтобы было две симки и можно было вызвать помощь», — добавил он.

Также необходимо проверить запасное колесо и на всякий случай взять комплект для ремонта шин.

«Есть такие жидкие ремкомплекты, которые заливаются внутри камеры и позволяют проехать 30-40 километров», — отметил Шкуматов.

Также эксперт отметил, что при себе нужно всегда в машине иметь фонарик. А из необычного можно прихватить трос, чтобы вас могли дотянуть. Помимо прочего нужно взять достаточный запас простой питьевой воды.

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов рассказал, что следует добавить еще знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода и сигнальный жилет.

Если планируется дальняя поездка Пименов рекомендует взять с собой запас топлива и моторного масла.

«К сожалению, многие современные двигатели страдают так называемым масложором. <…> А поскольку моторные масла разных типов смешивать нельзя, в большое путешествие стоит взять хотя бы литровую канистру такого же масла, какое залито в двигатель», — посоветовал он.

Не лишним будет прихватить запасные предохранители, если возникнут проблемы с электрикой, а также набор ламп для оптики.

Без остановки

Шкуматов отметил, что расстояние, которое может осилить водитель зависит от самого автолюбителя, качества дороги и общего расстояния.

«Здесь каждый решает сам, но конечно, если человек не является любителем ездить на большие расстояния — то имеет смысл брать расстояние поменьше, около 500-600 километров», — рассудил эксперт.

Он подчеркнул, что самый разумный максимум при хорошей дороге — это не более тысячи километров в день.