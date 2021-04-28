Air Arabia возобновит рейсы в Москву с 1 мая

Авиакомпания Air Arabia объявила о возобновлении полетов в Москву. Рейсы из Шарджи начнут выполняться с 1 мая четыре раза в неделю. Об этом авиаперевозчик сообщил на официальном сайте.

Начиная с 1 мая самолеты будут летать из Шарджи по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В стоимость авиабилета будет входить медицинская страховка от коронавируса. Кроме как в Москву, из Шарджи можно отправиться в столицы таких стран, как Казахстан, Украина, Узбекистан, Грузия и Армения.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили авиасообщение с Россией еще в сентябре 2020 года. Сейчас россияне могут полететь в Дубай, но для этого необходимо иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста. Для справки установлен срок действия не более 72 часов. Второй тест туристы проходят уже по прилете.

Ранее в Абу-Даби отменили обязательный 10-днейвный карантин для путешественников из России. При этом прилетающие должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Справка должна быть выдана не раньше чем за 96 часов до поездки.