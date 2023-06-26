Транспорт 26 июня 2023, 11:38 Карты «Тройка», посвященные зеленым облигациям, выпустили в Москве Дептранс Москвы выпустил новые карты «Тройка», посвященные зеленым облигациям Департамент транспорта Москвы

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В столице выпустили «Тройки», посвященные зеленым облигациям, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Жители столицы уже могут купить новые «Тройки» в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии.

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Зеленые облигации были созданы, чтобы москвичи могли поддержать инициативы по сохранению окружающей среды. Вырученные от их продажи средства направят на замену дизельных автобусов на экологически чистые электробусы, благодаря чему снизятся объемы выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу столицы.

Ранее зеленым облигациям столицы присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА.