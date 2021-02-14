В Москве появилась «новая» станция метро в честь Дня влюбленных

В честь Дня всех влюбленных в Москве появилась «новая» станция метро — «Влюблино». Об этом сообщили в Telegam-канале департамента транспорта столицы.

«Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение „Метро Москвы“ поможет проложить оптимальный маршрут до станции „Влюблино“, а специальные указатели — найти правильную дверь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 15 февраля на станции «Влюблино» покажут онлайн-концерт певца Feduk и группы Cream Soda.

Известный телеведущий и актер Александр Олешко признался, что для него День влюбленных ничего не значит. Этот праздник он никак не отмечает. Он также заявил, что это событие — маркетинговая история, чтобы продавать больше тематических товаров. Актер считает, что событие не имеет никого отношения к настоящей любви.

Исследование показало, что россияне постепенно теряют интерес к иностранному празднику. В частности, продажи валентинок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 18%. Отмечать праздник в этом году собирались лишь 13% опрошенных. В 2007-м к нему готовилась половина жителей страны.