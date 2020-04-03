В мире тестируются способы бесконтактной продажи автомобилей. Ключи доставит дрон

Эпидемия коронавируса пробудила в людях усиленный интерес к услугам, которыми можно воспользоваться через интернет. Онлайн-сервисы уже помогают гражданам оплатить счета, написать заявления, заказать еду, одежду, некоторые лекарства и многое другое. Теперь у автомобилистов появилась еще и возможность купить машину без посещения дилерского центра. Ключи от выбранного авто прямо к дверям квартиры принесет дрон.

Первой перешла на дистанционную продажу автомобилей китайская Geely, пишет газета «Известия». Это произошло еще в начале февраля, когда эпидемия в Китае была еще в самом разгаре. Зарегистрированный на онлайн-платформе покупатель, мог выбрать понравившийся автомобиль и оформить кредит и страховку, сидя дома на диване.

После этого продезинфицированный авто доставляли прямо к порогу покупателя. Причем Geely этого показалось мало, и она пошла дальше. Теперь дрон приносит ключ к двери покупателя или прямо на балкон.

Такое нововведение не обошло и Tesla. Бесконтактные покупка и доставка помимо Китая, предлагают в 13 штатах США. Варианта доставки три. Первый: электромобиль доставляют на эвакуаторе, и новый владелец открывает машину с помощью смартфона. Внутри лежат документы, для завершения сделки их нужно будет отправить по почте. Второй: покупатель сам подъезжает в пункт доставки, а новую машину находит через мобильное приложение. Документы он передает сотруднику компании при выезде с парковки. Третий: вместе с электромобилем на эвакуаторе подъезжает сотрудник. Он помогает оформить бумаги и разобраться в функциях электрокара.

В России первым стал китайский Lifan. Компания недолго предлагала свои авто через AliExpress. Компания Renault четыре года назад запустила онлайн-продажи новой на тот момент модели Kaptur. Это нашло отклик у российских покупателей. Тогда Renault включил в онлайн-продажи весь модельный ряд и продал 40 тысяч авто за четыре года.

Популярность онлайн-продаж авто растет, но ряд экспертов все еще сомневаются в их перспективах. Однако возможно, коронавирус, оказавший негативное влияние на автобизнес, может подтолкнуть развитие онлайн-продаж автомобилей.