В МЧС рассказали, какие огнетушители для машины лучше выбирать

Автомобиль может полностью выгореть на четыре-шесть минут, и у водителя на тушение возгорания есть всего несколько минут. Поэтому очень важно правильно подойти выбору огнетушителя. В МЧС России считают, что предпочтение лучше отдать порошковому.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты подчеркнули, что сейчас автолюбители интересуются в основном сменой резины и ее стоимостью

«И порой забывают о другой очень важной проблеме: при пожаре машина выгорает за четыре-шесть минут. Полностью», — сообщили в МЧС.

Специалисты экстренной службы уточнили, что чаще всего причиной пожара в машине становятся ее неисправность и неосторожное обращение с огнем. Спасатели подчеркнули, что огнетушитель должен быть в каждом автомобиле. Они сообщили, что в первую очередь устройство должно быть безопасно для самого водителя. Самым лучшим они назвали порошковый огнетушитель.

«Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют — это важно! — минимальных знаний о том, как же это устройство использовать», — сообщили в МЧС.

Использование кислотных огнетушителей допустимо, но они предусматривают полный разворот раструба устройства, их нужно фиксировать и нельзя ликвидировать начинающееся возгорание, направив струю в небольшую щель. Помимо этого, водитель может обжечься охлажденной до минус 75 градусов пеной.

«Холодовые ожоги очень неприятны. Кроме того, углекислотная смесь, выбрасываемая под большим напором из раструба, содержит токсические вещества, и не всегда ветер дует в нужную сторону», — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в легковом автомобиле должен быть огнетушитель массой от двух килограммов. Во внедорожнике — от трех, в микроавтобусе и грузовиках — от пяти.