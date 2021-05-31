В легендарной УАЗ «Буханка» появится кондиционер. Фото

Через 56 лет после появления первой «Буханки» ульяновского автозавода в ней появится кондиционер. В кемперах «Байкал», так они теперь называются, появится климат-контроль для салона и жилого отсека автомобиля.

Ульяновское предприятие «Автодом» разработало комбинацию систем — жидкостное отопление, кондиционирования и независимого воздушного бензинового отопителя.

В группе УАЗ «ВКонтакте» сообщается, что для управления всем комплексом, а также освещением в салоне, установлена единая панель. О цене автомобиля станет известно позднее, когда он поступит в продажу.

Кемпер рассчитан на европейских клиентов. «Бакал» можно оснастить кухней со встроенной раковиной, в комплект входит диван-трансформер (1950×1200 мм). Есть холодильник и портативная плита. Покупателям предложат четыре варианта надстроек верха автомобиля. Они могут увеличить высоту салона до 1650-2000 мм.

«Кемпер оснащается 112-сильным двигателем ЗМЗ, пятиступенчатой „механикой“ и полным приводом c понижающим рядом. Внедорожный потенциал усилили установкой лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов, способных изменять дорожный просвет и регулировать жесткость подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain», — сообщила пресс-служба УАЗ.

О выпуске новой доработанной «Буханки» стало известно 25 мая.