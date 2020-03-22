Белорусская «Белавиа» приостанавливает полеты в Калининград и Петербург

19 марта сообщалось, что число пассажирских поездов из России в Беларуссию резко сократится. В расписании сохранятся лишь девять основных составов. В РЖД отметили, что такие меры приняты также в целях нераспространения коронавируса. Поезда теперь ходят только в Москву и Санкт-Петербург.

Россия с 23 марта прекращает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют только рейсы из Москвы в другие столицы, стало известно днем 22 марта.

За прошедшую неделю в страну вернули более 20 тысяч россиян из девяти стран, сообщили в Минтрансе и Росавиации.