ГИБДД предложила запретить каршеринг для плохих водителей

Глава ГИБДД считает, что водителям, которые систематически нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться каршерингом. Все потому, что они неаккуратно управляют «обезличенными» машинами.

Идею ужесточить требования к водителям, пользующимся каршерингом, предложил глава ГИБДД Михаил Черников. В разговоре с aif.ru он сказал, что типичный портрет клиента каршеринга — молодой водитель, который в силу возраста и небольшого опыта вождения считает, что «обезличенный» автомобиль можно использовать в самой жесткой форме.

В связи с этим глава ГИБДД предложил ужесточить требования к таким автомобилистам. Один из вариантов — запретить управлять арендованной машиной, если у водителя много нарушений правил дорожного движения. Чтобы это реализовать, Черников предложил каршеринговым компаниям создать базу данных нарушителей, которые в случае необходимости отправят в ГИБДД для проверки на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений.

По словам Черникова, в России чаще всего нарушают скоростной режим на 20–40 километров в час. С начала 2020 года за это нарушение сотрудники ГИБДД выписали 39 миллионов штрафов, передает РИА ФАН.