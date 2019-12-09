В ГИБДД назвали регионы, где увеличилось количество аварий на дорогах

В интервью радиостанции «Милицейская волна» он сообщил, что по России были проведены тщательные анализы, по итогам которых выяснилось, что из 85 субъектов страны 35 являются рисковыми.

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В них увеличилось число аварий, а также количество раненых и погибших. Если раньше было семь субъектов, которые не смогли достигнуть целевых показателей по летальности в ДТП, то теперь их десять.

По данным ведомства, речь идет о нескольких республиках Северного Кавказа и некоторых районах Поволжья и Сибири. По словам Понарьина, на данный момент разрабатываются планы, для того, чтобы не допустить такого количества ДТП в следующем году.