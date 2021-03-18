В Европе выпустили электрокар с названием в честь первой машины из России

Латвийская компания Dartz Motorz и литовская фирма Nikrob UAB сертифицировали новый бюджетный электромобиль FreZe. Об этом сообщило Autonews.ru.

Он выйдет на рынок Европы.

Модель назвали в честь автомобиля Фрезе и Яковлева 1896 года, который считается первой российской серийной машиной. С 1910 года брендом «Фрезе» владел Русско-Балтийский завод в Риге. Однако в середине марта Nikrob UAB оформил все документы, подтверждающие, что «имя Петра Александровича Фрезе официально возрождено». Теперь его разрешается использовать для новой модели.

Электрокар построен на базе китайского Wuling Hongguang MINI EV, запущенного на рынке КНР в мае 2020 года. Точные технические данные FreZe пока не раскрываются. Максимальная скорость электрокара — 105 километров в час. Запас хода автомобиля составляет 200 километров.

Новый FreZe позиционируется как самый доступный электромобиль в Европе. Стоимость машины стартует с 9999 евро (880 тысяч рублей), написала газета «Известия».